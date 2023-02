„Gerade im Bereich der Operational Technology bestehen oft gravierende Sicherheitslücken“, erläutert Rainer Bäder, Business Development Manager bei TÜV Rheinland. Das Problem: Die Hard- und Software zur Steuerung und Überwachung von Produktionsanlagen ist in vielen Fällen veraltet. Hinzu kommt die fortschreitende Digitalisierung der Prozesse: Die ursprünglich in sich geschlossenen OT-Systeme werden zunehmend extern vernetzt – so entstehen Schwachstellen, die Cyberkriminelle gezielt ausnutzen. Ein Beispiel von vielen ist der Ransomware-Angriff auf Colonial Pipeline im Mai 2021. In der Folge musste der Betrieb der Pipeline, durch die 45 Prozent aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraftstoffe fließen, zeitweise komplett eingestellt werden. „Leider ist vielen Unternehmen das Risiko nicht bewusst“, so Bäder. „Und das, obwohl ein Produktionsstillstand erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten kann – vom Ausfall kritischer Infrastrukturen ganz zu schweigen.“