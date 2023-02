Zukunftshoffnung Single Pair Ethernet

Seit Jahrzehnten werden Feldbusse zur Kommunikation in der Automatisierungstechnik eingesetzt. Sie stoßen jedoch zunehmend an ihre Grenzen und können den Kommunikationsanforderungen moderner SmartFactories nicht mehr gerecht werden. Die Ablösung der Feldbusse durch Ethernet hat zu neuen Herausforderungen geführt, nicht zuletzt in der Installationstechnik. Während das bekannteste Beispiel, PROFIBUS, mit einem Adernpaar im Buskabel auskam, benötigt PROFINET für 100 Mbit/s Ethernet zwei Adernpaare. In einigen Anwendungen wird in Fabriken bereits Gigabit-Ethernet eingesetzt, was vier Adernpaare erfordert. Das Problem ist klar.

Im Vergleich zu Feldbussen hat sich der Installationsaufwand vor Ort erhöht und die Gefahr von Installationsfehlern ist gestiegen. So konnte sich Ethernet auf der untersten Feldebene bis hin zu den einzelnen Sensoren und Aktoren nicht durchsetzen. Stattdessen haben sich Speziallösungen mit schneller und einfacher Installation durchgesetzt. Um diese mit dem übergeordneten Ethernet zu verbinden, sind jedoch zusätzliche Übersetzer oder Gateways erforderlich. Eine durchgängige Ethernet-Installation mit reduziertem Installationsaufwand wäre hier deutlich vorteilhafter.

Single-Pair-Ethernet (SPE) ist die Technologie der Zukunft. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeit-Datenübertragung bis in die Feldebene. Allerdings mangelt es noch an der Durchgängigkeit der Steckerstandards. Einheitliche Übertragungsstandards sind dringend notwendig, um die neue IIOT-Technologie schnell in die Fabriken zu bringen.

Single-Pair-Ethernet ermöglicht die Ethernet-basierte Kommunikation über ein einziges Adernpaar. Durch die Reduktion auf nur zwei Adern ist die Technologie für industrielle Automatisierungsanwendungen sehr interessant. Steckverbinder werden überwiegend im Feld, also vor Ort in der Anlage, installiert. Hier können Installationsaufwand und Installationsfehler erheblich reduziert werden. Außerdem benötigt die Verkabelung weniger Platz und kann die Komponentenkosten senken. Die Standardisierung ist ein wichtiger Faktor für die breite Marktdurchdringung neuer Kommunikationssysteme. Single-Pair-Ethernet wird durch mehrere internationale Normen abgedeckt.