Der Trend zu Software-getriebenen Geschäftsmodellen ist da. Was bedeutet das für einen Produzenten von Hardware wie Keba?



Gabriel: Keba ist weit mehr als ein Produzent von Hardware – wir positionieren uns als Full-Liner für industrielle Automatisierung, das beinhaltet Hard- und Software auf einer Plattform. Zu Ihrer Frage: Bis jetzt sehen wir diesen Trend eben noch nicht. Der Maschinenbau braucht die Rechenleistung, wir sind noch nicht dort, dass man Steuerung komplett ersetzen kann. Auf Feldebene braucht es Deterministik auf Mikrosekunden. Das wird mit übergeordneten Systemen nicht so schnell gehen. Wir verkaufen heute eher mehr Hardware als vor zehn Jahren, und die Stückzahlen werden weiter steigen. Die Maschinenbauer brauchen einen Rechnerkern für die Automatisierung, schon alleine wegen dem Risiko, dass mit der Auslagerung von Rechenleistung Prozesswissen weggegeben wird. Wie es da weitergeht, das werden die Maschinenbauer beantworten.



Wie sehen Sie OPC UA FX, wie es seit kurzem heißt: Wird das Ihrer Meinung nach tatsächlich die „Weltsprache der Automatisierung“ und die Feldbusse ablösen?

Gabriel: Ich hoffe, dass ein gemeinsamer globaler Standard kommt. OPC UA liefert dafür ein sehr gutes Framework, FX ist eine sinnvolle Erweiterung. Nach allem was wir bisher bei dem Thema gesehen haben, könnten wir es wirklich schaffen, dass wir zu einer einheitlichen Sprache kommen. Eines was wir Automatisierer aus der Software-Welt lernen können ist die objektorientierte Programmierung. OPC UA bildet die Eigenschaften von Geräten in diesem Sinne sehr gut ab. Daher ist es ein sehr vielversprechender Standard, auf den Keba setzt.



Bis wann wird es sich Ihrer Einschätzung nach durchsetzen? Welche Produkte und Lösungen wird es von ihnen dafür geben?

Gabriel: Das ist sehr von der Branche abhängig. Ich erlebe, dass sich heute schon 90 Prozent der Maschinenbauer damit beschäftigen und versuchen, OPC UA als Standard zu definieren. Sehr weit vorne ist beispielsweise die Kunststofftechnik, das ist auch einer unserer Kernbereiche. In der Robotik wird es noch dauern. Wie lange es aber noch dauert, bis OPC UA FX in neuen Maschinengenerationen die einzige Lösung sein wird? Dazu kann ich nur eine falsche Antwort geben. Wovon ich überzeugt bin ist, dass es bald in vielen Maschinen enthalten sein wird.



Eine ähnliche Frage stellt sich bei SPE: Ist „Single Pair Ethernet“ ein Thema für Keba?



Gabriel: Wir arbeiten in der SPE System Alliance mit und forcieren das Thema auch. Aber wir als Hersteller von Geräten werden wir den Standard umsetzen, den der Maschinenbauer am Ende nutzen wird. Darum sind wir noch nicht so weit, dass wir Produkte anbieten. Falls es SPE am Ende nicht werden wird, müssen wir eine andere Lösung haben.



Aus Ihrer Antwort ergeben sich drei Fragen: Erstens, warum Sie sich für die SPE System Alliance und gegen das SPE Industrial Partner Network entschieden haben. Zweitens, ob zwei SPE-Standards parallel am Markt existieren könnten. Und zum Abschluss die Frage, wie die „andere Lösung“ aussehen könnte, die Sie angesprochen haben.



Gabriel: Beim Single Pair Ethernet muss die gesamte Prozesskette abgebildet werden, vom Sensor bis in die Cloud. Bei der SPE Alliance ist ein gesamtheitlicher Ansatz zu sehen, der über das Steckgesicht hinausgeht. Wir reden auch mit den anderen, und ich hoffe sehr, dass es zu einem Standard kommt. Den brauchen wir auch, um zu wissen, was wir auf unseren Platinen designen müssen. Was die Alternativlösung anbelangt, da greife ich wieder auf die IT zurück: Das kann auch ein RJ45 mit neuem Stecker sein. Was wir in der Industrie brauchen ist eine Lösung, die Bandbreite und Sicherheit abdeckt. Welche es dann sein wird? Ich hoffe die, die die Bedürfnisse der Industrie am meisten berücksichtigt.