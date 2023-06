Erkenntnisse in Echtzeit für die Entscheidungsfindung

Sensoren sind ein wichtiger Bestandteil der industriellen IoT-Infrastruktur und spielen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung von Daten für die Entscheidungsfindung. Traditionell werden Feldgeräte über industrielle Gateways mit einem lokalen Netzwerk (LAN) oder dem Internet verbunden. Dabei besteht die Hauptschwierigkeit in der Konnektivität von Millionen von Feldgeräten in der gesamten Produktionsanlage. Sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Verbindungen stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, eine große Anzahl von Feldgeräten miteinander zu verbinden. Die enorme Bandbreite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des 5G-Netzes, das bis zu einer Million Geräte pro Quadratkilometer unterstützt, ermöglicht es Unternehmen, Echtzeitdaten von Feldgeräten in der gesamten Produktionsanlage zu erfassen.



Die von den Feldgeräten gesammelten Daten werden über Edge Computing verarbeitet und analysiert, um Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen. Auf diese Weise können Unternehmen schnell Entscheidungen treffen und auf Probleme reagieren, sobald sie auftreten, und so die Qualität, Sicherheit und Effizienz der Produktionsanlage unterstützen.