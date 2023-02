Analog Devices, Arm, Amazon Web Services (AWS), B&R Industrial Automation, Lattice Semiconductor, Schneider Electric und Texas Instruments haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um einen freien, quelloffenen OPC UA over TSN (Time Sensitive Networking) Stack auf FreeRTOS zu entwickeln. Ziel ist es, die Entwicklung von effizienten, intelligenten und sicheren industriellen Feldgeräten, die mit OPC UA FX (for Field eXchange) kompatibel sind, zu vereinfachen und zu beschleunigen und damit eine breite Akzeptanz in der Fertigungsindustrie zu ermöglichen.



Die OPC Foundation treibt die Standardisierung von Informationsmodellen für Feldgeräte auf der Basis von OPC UA, die Unterstützung von Ethernet TSN für die Konvergenz von IT/OT-Netzwerken auf der Grundlage eines herstellerunabhängigen Kommunikationsstandards, die Standardisierung von Anwendungsprofilen (z. B. E/A, Bewegungssteuerung, Sicherheit usw.) und die Cybersicherheit in der industriellen Automatisierung voran.