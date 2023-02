Der digitale Reifegrad eines Unternehmens übt einen starken Einfluss auf ein erfolgreiches Lieferkettenmanagement aus. Die in einer „Smart Factory“ erfassten, verarbeiteten und visualisierten Daten über Produktionsabläufe, Lagerbestände oder Maschinenzustände helfen dabei, operative und strategische Entscheidungen zu optimieren und Betriebsabläufe intelligenter zu gestalten. Die somit erreichten Vorteile in puncto Ressourceneffizienz, Ausfallsicherheit und Flexibilität erlauben eine gesteigerte Unabhängigkeit von globalen Zulieferern, vereinfachen die Lagerverwaltung und machen ein deutlich vorausschauendes Bestellwesen möglich. Auch im Hinblick auf ein möglichst effizientes und nachhaltiges Management von komplexen Wertschöpfungsnetzwerken ist es entscheidend, dass sämtliche Glieder eines Netzwerks in der Lage sind, verlässliche und detaillierte Daten bereitzustellen. Somit erzielt die Investition in moderne Technologien für digital vernetzte Wertschöpfungsnetzwerke einen doppelten Effekt: einerseits gesteigerte Sicherheit, Zuverlässigkeit, Agilität und Effizienz, andererseits profitieren Unternehmen von mehr Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Resilienz.