Der sofortige Nutzen ist aber nicht nur eine erhebliche Papiereinsparung. Die Digitalversion erleichtert zudem die Arbeit und spart Zeit. Dank durchgängig digitaler Prozesse von Engineering bis Aufbau liegen alle Daten für eine schnelle digitale Erstellung der Maschinen- und Anlagendokumentation vor. Diese aktuelle Dokumentation im Betrieb hilft auch Mitarbeitern in Service und Maintenance. Sie können über das integrierte Eplan eView direkt an der Anlage per Smartphone oder Tablet auf die Schaltpläne zugreifen. Das sichert bei der Instandsetzung eine schnelle Auffindbarkeit und Fehlerbehebung. „ePocket ist in doppeltem Sinne nachhaltig: Über die CO2-Einsparung hinaus wird auch die langfristige, effiziente Zusammenarbeit von Betreibern, Planern, Schaltanlagen-Herstellern und Herstellern digital gestärkt“, sagt Ahmet Cavas, Global Commodity Manager der SI für das Materialfeld Cabinets & LV Switchgear.

„Siemens hat sich hohe Ziele zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesteckt. Die Preisträger haben bewiesen, dass diese durch gemeinschaftliche Herangehensweise an die Aufgabe möglich werden“, sagt Levent Sander PuC Manager für Cabinets & Switchgear, der den neuen Partner-Preis verliehen hat: „Fortschritt erreichen wir schneller, wenn unsere Lieferanten als langjährige Technologie-Partner vorausdenken und gemeinsam mit uns die Chancen erkennen und Lösungen erarbeiten. Mit Rittal ePocket gehen so die langfristigen Vorteile weit über die Potenziale einer Papiereinsparung hinaus.“

„Durch den engen technologischen Austausch mit Rittal haben wir sofort den möglichen Nutzen für Siemens identifiziert, noch bevor die digitale Schaltplantasche auf den Markt kam“, ergänzt Ahmet Cavas.

„Mit durchgängig digitalen Prozessen von Engineering über Konfiguration, Beschaffung und Herstellung erreichen Steuerungs- und Schaltanlagenbauer heute nicht nur Effizienzsteigerung, sondern eine hohe Datenqualität bei der digitalen Dokumentation. Diese Daten wollen wir für die Betreiber der Anlagen einfacher nutzbar machen“, sagt Thorsten Freytag, PM Value Chain & Digitalization bei Rittal: „Insbesondere große Industrieunternehmen streben heute nach umfassender Transparenz, beispielsweise in der Fertigung. Da sollten auch die Steuerungs- und Schaltanlagen als Teil der Fabrik nicht zurückfallen. Hier kann in Zukunft ePocket ins Spiel kommen.“