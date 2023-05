Fahrerlose Transportfahrzeuge sind ein fester Bestandteil einer nachhaltigen, prozessoptimierten Intralogistik. Sie sorgen für optimierte innerbetriebliche Materialflüsse und effizientere Abläufe in Produktions-, Lager- und Distributionszentren. Transportroboter von ek robotics führen hohe Transportleistungen vollständig autonom aus und können an 365 Tagen im 24h-Betrieb eingesetzt werden. Bei sehr großen FTS-Anlagen ist ein schneller Remote-Zugriff auf die Fahrzeuge über den Teleoperator möglich, um zügig auf Störsituationen reagieren zu können, ohne den Arbeitsplatz in der Kommandozentrale verlassen zu müssen. Automatisierte Outdoor-Fahrzeuge können bei schwierigen Wetterlagen oder Störungen durch den Werksverkehr manuell aus dem ROC gesteuert werden. Das Robot Operations Center wird mit Teleoperation und künstlicher Intelligenz die Grenzbereiche der zukünftigen Automatisierung verschieben.