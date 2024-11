Es werden rund 400 Unternehmen sein, die in der Messe Friedrichshafen ihre Produkte, Innovationen und Lösungen zur Industrieautomation, Digitalisierung und Robotik zeigen. Die zwei zur Verfügung stehenden Messehallen sind komplett ausgebucht und wurden um Messeflächen im Foyer West erweitert.

Tanja Waglöhner, Messeleiterin beim Veranstalter Easyfairs: „Uns ist wichtig, die Messe kompakt und thematisch fokussiert zu halten. Das Angebot muss für die Besucher relevant und überschaubar bleiben.“ Um die Effizienz des Messebesuchs zu unterstützen, setzt der Veranstalter Easyfairs auch auf digitale Technologien. Neben dem mit einem RFID-Chip versehen intelligenten Besucherausweis gibt es 2025 erstmals eine MesseApp, die auf Networking und Matchmaking ausgerichtet ist.

Lesetipp: Thüringer Fachkräftestudie: Automatisierung als Ausweg aus dem Arbeitskräftemangel?

Easyfairs rechnet auch in den aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit einem guten Besucherzuspruch bei der all about automation. „Die Bodenseeregion ist geprägt von innovativen KMUs, die eng mit den Großunternehmen der Region verknüpft sind. Der Maschinenbau spielt eine zentrale Rolle. Investitionen in Automatisierung, Robotik und Digitaliserung sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit und Resilienz des Mittelstands. Ein Besuch der all about automation benötigt aufgrund der regionalen Nähe und der Kompaktheit der Messe wenig Zeit und liefert viel Information“, so Waglöhner.