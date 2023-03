EMV wird in den Unternehmen immer noch stark unterschätzt. Wenn eine Maschine streikt oder der Roboter stehen bleibt, könnten elektromagnetische Störungen die Ursache sein. Wie hoch schätzen Sie den Anteil der elektromagnetischen Störungen in diesen Fällen ein?

Michael Derby: In dem Maße, in dem wir uns auf immer komplexere Geräte verlassen, steigen die Wahrscheinlichkeit und die Folgen von EMV-bedingten Ausfällen. Bei einem einfachen Produkt mit einem Bediener in der Nähe ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass es ausfällt, und die Folgen sind minimal, da der Bediener das Problem beheben kann. Bei einem komplexen Produkt hingegen, das autonom arbeitet, gibt es viele Möglichkeiten für Ausfälle mit potenziell katastrophalen Folgen.

Molaei: Es ist schwierig, den genauen Anteil der elektromagnetischen Störungen am Ausfall von Maschinen oder Robotern abzuschätzen. Elektromagnetische Störungen können jedoch sicherlich in vielen Fällen ein Faktor sein, insbesondere in industriellen Umgebungen, in denen es viele Quellen elektromagnetischer Strahlung und eine hohe Gerätedichte gibt. Einige Beispiele für EMI-Probleme, die zum Ausfall von Maschinen oder Robotern führen können, sind elektrostatische Entladungen, Hochfrequenzstörungen, Probleme mit der Netzqualität und Erdungsprobleme. Der genaue Anteil elektromagnetischer Störungen an den Ausfällen von Maschinen oder Robotern ist schwer zu beziffern, aber EMI kann in diesen Fällen ein wichtiger Faktor sein. Um EMI-bedingte Ausfälle zu verhindern, ist es wichtig, Maßnahmen wie Abschirmung, Filterung, Erdung und Einhaltung der EMV-Normen richtig zu planen und umzusetzen.