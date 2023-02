Element Straubing : Produktsicherheits- und EMV-Prüfungen nach internationalen Standards

Das Prüflabor Element Materials Technology Straubing bietet Prüfdienstleistungen nach internationalen Normen und ab sofort auch CB-Prüfungen und -Zertifizierungen für die Sicherheit elektrischer Betriebsmittel und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) an. Die CB-Prüfberichte werden in mehr als 50 Ländern anerkannt, was die Zulassung und den Marktzugang erheblich erleichtert.