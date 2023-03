Welche Pläne verfolgen Sie als neuer Präsident der GMAR?

Gerald Steinbauer-Wagner: Zum einen lege ich großen Wert auf die Vernetzung, aber ich sehe uns auch als Kommunikationskanal zwischen Firmen, Forschern, Anwendern und der öffentlichen Hand. In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ministerien gilt es, Förderungen an Land zu ziehen. Andererseits müssen wir bestmögliche Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung ermöglichen. Genau das ist der Auftrag der GMAR. Wir haben in den vergangenen Jahren einige Formate eingeführt, mit denen wir zu Austausch innerhalb der Branche anregen. Mir ist sehr wichtig, dass wir auch zwischen den Bundesländern vermitteln, denn in Österreich gibt es leider ein gewisses Maß an Silodenken und dem versuchen wir mit Besuchen in den Regionen entgegenzuwirken.

Was sind aktuell die wichtigsten Themen, die bei Ihnen am Institut und bei der GMAR diskutiert werden?

Steinbauer-Wagner: Der größte Bereich, den wir haben, ist die Fertigung mit allen ihren Teilbereichen. Es gibt aber auch eine Reihe neuer Themen, die in den vergangenen Jahren vermehrt vorkommen, wie die Kreislaufwirtschaft und die Automatisierung von ganzen Lieferketten. Das ist derzeit ein sehr großes Thema und es wird auch von der öffentlichen Hand unterstützt. Es gibt aber auch Querschnittsthemen wie Standards, Normen und Sicherheit. All die Systeme, an denen derzeit gearbeitet wird, kombinieren Hardware mit Software und das muss entsprechend zertifiziert werden.