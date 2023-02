Warum steckt BIM bei uns noch in den Kinderschuhen, während etwa in skandinavischen Ländern schon überwiegend mit der Methode gearbeitet wird?



Lars Oberwinter: Wenn wir uns direkt mit Skandinavien vergleichen, dann haben wir eine andere Grundeinstellung zu gewissen Themen. Das Beharren auf verfestigten Abläufen ist schon etwas, was für den deutschsprachigen Raum typisch ist. Da sind andere Kulturen einfach ein bisschen weniger voreingenommen oder von sich selbst überzeugt. BIM ist ja wirklich ein Gamechanger, weil damit in vielerlei Hinsicht ein echter Paradigmenwechsel verbunden ist. Da ist es klar, dass tradierte Facilitymanager, die noch mit dem Klemmbrett herumlaufen, ein bisschen Panik bekommen, weil es nicht in deren Arbeitskosmos passt.



Die EU-Kommission empfiehlt seit einigen Jahren, BIM bei öffentlichen Ausschreibungen zum Kriterium zu machen. Wären damit die kleineren Büros nicht stark benachteiligt?



Lars Oberwinter: Im deutschsprachigen Raum haben wir sehr viele Hürden, die es in anderen Ländern, in denen BIM schon in der Breite angewendet wird, nicht gibt. Wir haben hier einfach eine sehr spezielle Projektkultur, die die digitale Zusammenarbeit erschwert. Und es liegt vor allem auch daran, dass es keine Standards gibt. Solange es hier keine einheitlichen Regeln gibt, wird das Problem auch bleiben. Wir haben natürlich auch eine stark ausgeprägte Ingenieurstradition mit sehr spezialisierten Disziplinen – jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und wir erwarten von unserer sehr kleinteiligen Branche mit durchschnittlich fünf Mitarbeitern pro Büro, sich alle nötigen Standards und das entsprechende Fachwissen in Eigenregie zu erarbeiten. BIM ist sehr kompliziert, das kann man nicht einfach so nebenbei lernen. Und das mach die Angelegenheit so zäh. Da sind andere Länder im Vorteil, weil sie viel weniger kleinteilig unterwegs sind.



In Österreich wird BIM von einer ÖNORM geregelt. Wie sind Sie mit dieser Norm zufrieden?



Lars Oberwinter: Ich war selbst acht Jahre an der Entwicklung dieser Norm beteiligt. Ich bin mit ihr gar nicht zufrieden, weil sie nicht fertig ist und seit fünf Jahren auf der Stelle steht. Es sind rund 75 Prozent der Dinge, die wir standardisieren müssen, noch nicht standardisiert. Deshalb stehe ich mit dieser Norm mittlerweile auf Kriegsfuß, ich habe mich auch aus dem Normungsausschuss zurückgezogen. Wir haben 2015 mit einem ersten Entwurf mit Attributen für den Hochbau begonnen, haben das aber nur für die Planungs- und Ausführungsphase definiert, obwohl wir wissen, dass es eine Betriebsphase und andere gibt. Wir haben die gesamte technische Gebäudeausstattung überhaupt nicht definiert – sie fehlt bis heute vollständig, genauso wie die ganzen späten Lebenszyklusphasen fehlen. All diese Dinge sind noch nicht definiert. Es fehlen auch verbindliche Modellierleitfäden usw. Das sind alles Mängel, die uns den täglichen Projekten sehr behindern.