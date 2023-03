"Gerade in den letzten Jahren haben wir eine besondere Wachstumsdynamik erlebt, die uns zeigt, dass wir mit unseren Lösungen Antworten auf dir wichtigen Fragen unserer Zeit geben können", sagt Stührenberg zu den Umsatzsteigerungen. Die Umsatzsteigerungen kommen dabei aus allen Produktbereichen. Ein besonderer Treiber und auch das Thema der Zukunft ist den CEO jedoch der Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbare Stromerzeugung, das sagte er bei einer Pressekonferenz in Wien. Sein anschaulichstes Beispiel dafür: "Vor drei Jahren haben wir im Bereich der Elektromobilität weniger als 30 Mio. Euro umgesetzt, heute stehen wir bei über 300 Millionen!".



Phoenix Contact positioniert sich deshalb als Wegbereiter der „All Electric Society“ ein. Damit meint das Unternehmen eine Zukunft, in der Energie aus erneuerbaren Ressourcen überall auf der Welt in ausreichendem Maße wirtschaftlich und nachhaltig zur Verfügung steht. Neben dem konsequenten Erzeugen und Nutzen erneuerbarer Energien sind die Reduzierung des Primärenergiebedarfs durch Effizienzmaßnahmen und die Schaffung intelligenter und vernetzter Systeme durch Sektorenkopplung der Schlüssel für diese nachhaltige Zukunft.