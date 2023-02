Kabellose Energieübertragung ist vor allem dann interessant, wenn mobile Geräte gekapselt werden sollen – etwa in der Medizintechnik. Deshalb sind die Wireless Power Spulen so ausgelegt, dass sie sich auch außerhalb der beiden vorher genannten Standards für Consumer Elektronik einsetzen lassen. Hatte Würth Elektronik mit der Technik der Modulation des induktiven Felds bereits eine Methode zur Übertragung geringer Datenmengen eingeführt, so bietet diese Lösung durch die Kombination mit einer NFC-Antenne nun die Möglichkeit, Datenraten bis zu 848 kbit/s zu übertragen.

Die Spulen sind dank Litzendraht und qualitativ hochwertigem Ferrit-Materials sehr effizient bei der Energieübertragung. Die hohe Permeabilität der Schirmung konzentriert das Magnetfeld und schützt sensible Elektronik oder Batterien vor Störsignalen.