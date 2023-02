2022 findet die PCIM Europe erstmals in hybridem Format statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Präsenzveranstaltung in Nürnberg vom 10. – 12.05.2022, welche von einer digitalen Eventplattform begleitet wird. Bereits im Vorfeld können sich Interessierte im Rahmen des „digital warm-ups“ am 04.05.2022 auf die Veranstaltung einstimmen; als Ausklang und zum Intensivieren der neu geknüpften Kontakte bietet sich im Anschluss an die Fachmesse und Konferenz das „digital follow-up“ am 18.05.2022 an. So können sich Aussteller, Besucher, Referenten und Konferenzteilnehmer auch über den Veranstaltungszeitraum hinaus vernetzen und über die neusten Trends der Branche informieren.