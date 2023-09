Denn aktuell sind nur knapp 400 Unternehmen in Europa direkt oder indirekt mit der Fertigung von Halbleitern beschäftigt, davon rund 50 aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie knapp 130 Komponentenhersteller. Damit können längst nicht alle Stufen der Chip-Wertschöpfungskette ausreichend abgebildet werden. Insbesondere im Bereich „Advanced Packaging“, also der Kombination verschiedener Prozessschritte der Halbleiterherstellung in einem System, hat Europa einen großen Nachholbedarf. „Einseitige Abhängigkeiten, wie sie in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, müssen daher aufgebrochen und wechselseitig gestaltet werden. In diesem Zusammenhang gilt es, zunächst die Stärken der EU-Staaten in der Halbleiterwertschöpfungskette in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Chip-Design, sowie Maschinen- und Anlagenbau und Komponentenherstellung wahrzunehmen und gezielt zu stärken“, heißt es in der Studie.