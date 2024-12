Die Region Innviertel ist eine von bundesweit 14 MINT-Regionen, die den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich durch die Förderung von jungen Talenten in den Bereichen Mathematik, IT, Naturwissenschaften und Technik nachhaltig stärken soll. "Schulen sind das Herzstück der MINT-Förderung", so Ibinger weiter. "Junge, technikaffine Menschen brauchen in den Schulen oft Gleichgesinnte oder Mentor:innen, um ihr Potenzial zu entfalten. Wir appellieren daher an alle Bildungseinrichtungen, interessierte Kinder und Jugendliche bei der Teilnahme an der World Robot Olympiad zu unterstützen." Die Siegerteams jeder Altersgruppe dürfen im November am Weltfinale in der Türkei teilnehmen.