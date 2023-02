Elon Musk kauft Twitter für 47 Milliarden Doller: Spätestens jetzt dürften auch die allerletzten Zweifler verstanden haben, dass digitale soziale Netzwerke einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellen. Das sieht auch Claudia Frei so, die bei Spörk seit etwas mehr als drei Jahren den Bereich Social Media Marketing aufbaut: „Der Trend geht in fast allen Bereichen in Richtung Digitalisierung, so auch hier. In Social Media sehe ich einen neuen und besseren Weg, mit unseren Zielgruppen in Kontakt zu treten.“ Das bedingt aber auch die Notwendigkeit, in den Aufbau von Know-how zu investieren und zumindest jemanden dafür einzustellen. Bisher hätten das viele Unternehmen noch nicht in ausreichendem Maß begriffen. Warum ist das gerade bei Spörk Antriebssysteme, einem familiengeführten mittelständischen Anbieter für Automatisierung und Robotik, gelungen?

Schneller, direkter, nicht so formell



„Spörk möchte hier als Vorreiter agieren und bewusst von den Vorteilen von Social Media profitieren“, sagt Frei. Den entscheidenden Impuls für die Vorreiterrolle war ihr Eintritt ins Unternehmen und das ausgesprochene Ziel, Social Media Marketing einzuführen. Dafür war innerhalb des Unternehmens natürlich einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, wobei vor allem die jüngere Generation und die Unterstützung der Geschäftsführung und der Außendienst-Mitarbeiter wichtig waren. Claudia Frei argumentierte dabei vor allem mit dem Wandel in der Mediennutzung, der auch im Geschäftsleben zu greifen beginnt: „Meine Generation legt nicht mehr so viel Wert auf Face-to-Face-Gespräche wie noch die Generation der Babyboomer. Wir kommunizieren schneller, direkter, nicht so formell, und nutzen dabei vor allem schriftlich Kanäle, um mit Leuten einfach und persönlich in Kontakt zu treten.“