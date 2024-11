Werock Technologies GmbH, Hersteller industrieller IT-Lösungen, gibt eine neue Partnerschaft mit Flecs, einem Linux-basierten offenen Marketplace für Automatisierungslösungen, bekannt. Ziel der Kooperation ist es, flexible und herstellerunabhängige Lösungen für die industrielle Fertigung, sowie den Maschinen- und Anlagenbau anzubieten. Die Zusammenarbeit zwischen Werock und Flecs ist ab sofort aktiv.

Flecs möchte Unternehmen einen innovativen Ansatz zur Implementierung von Automatisierungslösungen bieten, indem es die Installation, Verwaltung und Konfiguration von Apps über ein benutzerfreundliches Webinterface ermöglicht. Dies vereinfacht den gesamten Prozess und erfordert keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse, heißt es in einer Aussendung.

Der Marketplace von Flecs unterstützt sowohl Open-Source- als auch Closed-Source-Produkte. Dadurch sind Unternehmen nicht mehr an einen einzelnen Anbieter für Software und Hardware gebunden, was zu größerer Unabhängigkeit und Flexibilität führen soll. Die Möglichkeit, verschiedene Lösungen unterschiedlicher Anbieter zu nutzen, soll es zudem vereinfachen, Systeme an spezifische Anforderungen anzupassen oder zu aktualisieren. Ebenso können eigene Lösungen über die Plattform bereitgestellt und verwaltet werden.

„Mit Werock als Partner können unsere Kunden auf robuste, industrieerprobte Panel-PCs zugreifen, die ideal mit der Flecs-Plattform zusammenarbeiten. Dank vorinstalliertem Flecs Core entfällt der Anpassungs- und Konfigurationsprozess, sodass der Einstieg in die digitale Produktion erheblich vereinfacht wird,“ erklärt Patric Scholz, Geschäftsführer der Flecs Technologies GmbH.