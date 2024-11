Das Digital Experience Center ergänzt das bestehende Schulungszentrum für Durchflussmessung am Standort Ede und nutzt einen betriebsbereiten Durchflussmesskreis, der reale Anwendungen in einer sicheren Live-Umgebung simuliert. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sie die Komplexität, den Zeitaufwand und die Kosten für die Integration zusätzlicher Sensoren reduzieren können, ohne ihre bestehende Leitsystemarchitektur zu beeinträchtigen, indem sie Software auf Edge-PCs oder in der Cloud einsetzen.



„Unser neues Digital Experience Center ist eine Einrichtung von Weltrang, die eine praktische, interaktive Umgebung bietet, in der reale Produktionsbedingungen simuliert werden können“, sagte Phillip Bond, Vice President des Messgerätegeschäfts von Emerson in Europa. „Das Center erleichtert das Lernen, Experimentieren und Simulieren und ermöglicht es Herstellern und Anwendern in der Prozessindustrie zu entdecken, wie unsere neuesten digitalen Lösungen mehr Transparenz in verschiedene Aspekte ihres Prozesses bringen und ihnen helfen, signifikante Leistungssteigerungen zu identifizieren.“

Das Digital Experience Center unterstützt Emersons Ziel, Leistungsverbesserungen durch die Implementierung fortschrittlicher Automatisierungstechnologien und digitaler Transformationsstrategien zu erzielen. Dieser Anspruch steht im Mittelpunkt des Sponsorings der bevorstehenden NAMUR-Hauptsitzung in Neuss, wo Expertinnen und Experten von Emerson den Branchenführenden erläutern werden, wie moderne Automatisierungslösungen den Unternehmen bei der Optimierung ihrer Produktionsanlagen helfen.