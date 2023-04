Vom 09. bis 11. Mai findet die SMTconnect 2023 in Nürnberg statt. Werner Wirth ist der Einladung des Fraunhofer IZM gefolgt und gliedert die WW Alpha 6 auch in diesem Jahr wieder in den Produktionsprozess der „Future Packaging“ ein.

Hauptthema ist der dauerhafte Komponentenschutz. Hierfür wird die Maschinentechnik der WW Alpha-Serie mit der Materialversorgung TM 1106 und dem Mikrodosierventil kombiniert. Dies ermöglicht wiederhol- und punktgenaues, bis zu 6-achsengesteuertes Dispensen von Leiterplatten, Folien und Bauteilen. Auch 3D-Konturen können mit dem Material gekapselt werden (z.B. Widerstände). Dabei wird das MeltCoat/Schmelzharz dispenst.

Die WW Alpha 6 ist innovativ, kompakt und außerordentlich bedienerfreundlich und somit eine Verarbeitungsplattform für Beschichtungs- und Dosieranwendungen aller Art. Das System zeichnet sich durch hohe Beschichtungsqualität und Wiederholungsgenauigkeit in der Applikation aus.

Mit erstklassiger Verbindungstechnik sichern die Steckverbinder von WERNER WIRTH und dem US-Hersteller ZIERICK die Kommunikation zwischen einzelnen elektronischen Baugruppen. Neu ist auch die HighTemp-Variante verschiedener Verbinder aus STOL® 76M. Das Material ist RoHS-konform, hat eine hervorragende Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und ein günstiges Spannungs-Relaxations-Verhalten. Es kann Temperaturen von 130° C standhalten, was speziell für e-motion interessant ist.