Die Anlage ist ausgelegt auf mehrere Farben. Um den Lackverbrauch so gering wie möglich zu halten, setzten die Venjakob-Ingenieure an verschiedenen Stellen an. Die Farbversorgung ist direkt neben der Beschichtungskabine platziert, in einer geschlossenen Be- und Entlüftungskabine. Da die Anlage unterschiedlich große Getriebeteile beschichtet, kommt es vor, dass z. B. nur jeder zweiter Werkstückträger besetzt ist. Daher wird vor Eintritt in die Lackierkabine mittels einer Abtastvorrichtung geprüft, ob die Spindel leer ist oder nicht. Bei leerer Spindel wird der Lackiervorgang ausgesetzt. Durch den Einsatz des Lackierroboters wird ein gezieltes Anspritzen ermöglicht. Das dadurch bereits reduzierte Overspray wird über ein Filtersystem aufgefangen und kann erneut verwendet werden.