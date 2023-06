Die Weidmüller-Gruppe aus Detmold hat Grund zu feiern: Mit dem German Brand Award erhält das Familienunternehmen einen renommierten Branchenpreis für Markenführung. Der German Brand Award würdigt die Weidmüller Welt als Beispiel für gelungene Markenstrategie und den Pioniergeist, neue Wege in der Markenkommunikation zu gehen. Das öffentliche Forum, das den Menschen die Möglichkeit gibt, die Technologien, Konzepte und Lösungen des Unternehmens hautnah zu erleben, erhielt den German Brand Award 2023 in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation. Die Auszeichnung wurde insbesondere für die professionelle Präsentation der Marke verliehen, die durch ihre Art der Darstellung und die passende Botschaft zur Unternehmens-DNA überzeugt.

„In der Weidmüller Welt zeigen wir, dass technische Innovationen der Schlüssel zu einer lebenswerten Welt der Zukunft sind. Es ist ein Ort des Dialogs, an dem wir Begeisterung für neue Technologien wecken möchten“, erklärt Sybille Hilker, Unternehmenssprecherin und Leiterin des globalen Marketings und der Unternehmenskommunikation. „Wir sind bewusst einen neuen kreativen Weg gegangen, um in den Dialog mit den interessierten Menschen zu treten und aufzuzeigen, dass die Gestaltung der Zukunft nur mit Elektrifizierung möglich ist.“

Die Weidmüller Welt ist ein Erlebnisraum im Herzen der Detmolder Fußgängerzone. Hier begeistert das Elektronik- und Verbindungstechnikunternehmen Menschen für Technologien von morgen, kommt mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch und stellt sich vor. Die Weidmüller Welt bietet kreativen Raum für Workshops, Veranstaltungen, Ausstellungen sowie neue Ideen – und stellt Innovationen für eine bessere Zukunft vor.