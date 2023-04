Mit der vierten Generation der Baureihe PH präsentiert STÖBER in Linz ein großes Servo-Planetengetriebe, das vor allem durch seine Präzision überzeugt. Das spielarme PH-Getriebe ist zudem äußerst energieeffizient. Insbesondere in Kombination mit den kompakten Synchron-Servomotoren der Baureihe EZ profitieren Anwender von einem Getriebemotor mit geringerem Massenträgheitsmoment, weil der Motoradapter entfällt. Für die Konstruktion schwerkraftbelasteter Achsen bietet das XL-Präzisionsgetriebe zusammen mit der STÖBER-2-Bremsen-Lösung enorme Sicherheit. Dazu wird das Getriebe mit einem extrem kompakten Synchron-Servomotor mit Haltebremsen und zusätzlicher Bremse in einem Motoradapter verbunden. Richtig sicher wird das System jedoch erst mit dem Antriebsregler SD6 und dem in Kooperation mit der Pilz GmbH & Co. KG entwickelten Sicherheitsmodul SE6. Planer und Konstrukteure erhalten so ein System, das die Anforderungen der EN ISO 16090-1 an schwerkraftbelastete Vertikalachsen erfüllt.