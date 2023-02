Mit der Baureihe EZ bietet STÖBER Synchron-Servomotoren mit einem sehr breiten Leistungsspektrum an. Sie sind sehr kompakt, bieten ein maximales Drehmoment, eine hohe Dynamik und geringe Drehmomentwelligkeit. Das sind die herausragenden Merkmale dieser Baureihe. Sie sind mechanisch robust ausgeführt und äußerst zuverlässig bei anspruchsvollen Anwendungen in schwierigen Umgebungsbedingungen. Damit kommen die Motoren vor allem in den Branchen Kunststoff-, Verpackungs- und Werkzeugmaschinen sowie in Automation und Robotik zum Einsatz.

„Wir haben nun die Baureihe nach unten hin zu kleineren Drehmomenten und kleineren Leistungen vervollständig“, berichtet Dr. Florian Dreher, Leiter Entwicklung und Einkauf des Bereichs Motoren bei STÖBER. Der EZ3, die bisher kleinste Version, war bei bestimmten Anwendungen oft zu überdimensioniert. „Bei der Entwicklung des EZ2 lag unser Fokus auf Abwärtskompatibilität, erweitertem Funktionsumfang und einer kosteneffizienten Herstellung“, sagt Dr. Dreher.

Neben dem Einsatz von kleineren und damit günstigeren Steckern wurde der EZ2 auch in Sachen Kabel an die gesamte Baureihe angepasst. Neben der herkömmlichen Zwei-Kabel-Technik lässt sich die neue Baugröße ebenfalls mit der STÖBER One Cable Solution (OCS) kombinieren. Der Motor kann so über eine Länge von 100 Metern zuverlässig mit dem Antriebsregler verbunden werden. Damit ist nur ein einziges Hybridkabel für die gleichzeitige Übertragung der elektrischen Leistung und der Encoder-Daten nötig. Ohne teure und raumeinnehmende Drossel überträgt es sogar störungsfrei Signale bis zu 50 Meter. STÖBER hat dieses Hybridkabel gemeinsam mit HEIDENHAIN entwickelt. Folglich setzt der Antriebsspezialist in diesem Fall bei der Encoder-Schnittstelle auf deren neues und zukunftssicheres Protokoll HEIDENHAIN EnDat® 3.