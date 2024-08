ASICs (Application-specific integrated circuit), also auf spezifische Anforderungen entwickelte integrierte Schaltungen, sind die Basis für den Erfolg eines Radarsensors. Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung solcher Hochfrequenz-ASICs spezialisiert. Mit den beiden Geschäftsführern Esref Turkmen und Alexander Haag sowie KIT-Professor Ahmet Cagri Ulusoy in beratender Funktion haben sich drei Experten auf dem Feld der Millimeterwellen- und Hochfrequenztechnik zusammengetan. Nun hat sich VEGA als vierter Partner an dem Unternehmen beteiligt. Der Messtechnikhersteller für Füllstand und Druck bringt konkrete Einsatzgebiete für die Mikrochips mit in die Partnerschaft.