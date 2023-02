Tanja Vainio kommt von ABB, wo sie verschiedene Leitungsfunktionen innehatte. So war sie dort beispielsweise Country Managerin in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Ungarn. Zuletzt arbeitetet sie bei ABB als Business Line Managing Director, Automotive Tier 1 in Robotics und Discrete Automation Business. In ihrer neuen Position verantwortet sie die strategische und operative Ausrichtung von Schneider Electric einschließlich der Marke Feller im Schweizer Markt. Sie berichtet direkt an Christophe de Maistre, Zone President DACH. Die gebürtige Finnin ist studierte Ingenieurin mit Abschlüssen an der Tampere University of Technology und der Massachusetts Institute of Technology, MIT (USA) sowie im Besitz eines MBA der MIT Sloan School of Management (USA). Sie lebt und arbeitet seit vielen Jahre in der Schweiz.