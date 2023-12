„Die Weltgemeinschaft will die Klimakrise weiterhin gemeinsam meistern: Die Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens haben sich auf einen gemeinsamen Weg zu einer Transformation weg von fossilen Energieträgern und zu einem schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien sowie zu Energieeffizienz bekannt", so Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer.

"Anfang 2025 kommt die Stunde der Wahrheit, dann müssen die Staaten ihre freiwilligen Beiträge zur weiteren Emissionsminderung verbindlich erklären. Hier zeigt sich dann, ob das System des Pariser Vertrags weiterhin trägt. Da die technologischen Lösungen bereitstehen und die Formulierungen aus Dubai erfreulich technologieneutral gehalten sind, ist die Erwartung, dass man in dieser Stufe der Klimaneutralität signifikant näherkommt."

Das Ergebnis der Klimakonferenz sei auch ein Signal an Investoren und Märkte. Der Wandel gehe weiter, die Transformation sei eine stabile Basis für Investitionen in Technologien, Märkte und Infrastrukturen. "Das ist auch für den Maschinen- und Anlagenbau wichtig, weil wir die Weltmarktperspektive für unsere Lösungen brauchen", so Brodtmann abschließend.