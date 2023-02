Seit der Gründung im Jahr 2011 beschäftigt sich die statmath mit großen Datenmengen und dem daraus zu generierenden Nutzen. „Die aus zahlreichen Kundenprojekten gewonnene Erfahrung, um mit Datenanalyse und Entwicklung von Algorithmen aus ‚Big Data' ‚Smart Data' zu generieren, vervollständigt unsere Softwarelösungen in den Bereichen Industrie 4.0, Internet of Things und Digitalisierung. Dies wird unserem Schlüsselprodukt moneo weiteren Rückenwind geben", so Michael Schimanowski, Geschäftsführer Produkte der ifm solutions gmbh.



Das breit aufgestellte Team mit 26 Mitarbeitenden aus den Bereichen Mathematik, Data Science, Physik und Informatik bildet die solide Grundlage des Unternehmens, welches weiterhin von ihren beiden Gründern Dr. Alexander Hoffmann und Christian Friedrich geführt wird. „Wir freuen uns sehr auf die weitere Unterstützung der statmath GmbH, um weiterhin innovative Softwaremodule und intelligente Lösungen zum Produktportfolio beitragen zu können", erklärt Joachim Theusner, Geschäftsführer Technik der ifm solutions gmbh. Die einfache Nutzbarkeit der Apps in der moneo-Plattform stellt dabei einen Meilenstein in der Automatisierungswelt dar und wird im ifm-Angebot ein weiteres Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb werden.