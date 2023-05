Safety – Maschinensicherheit – ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Das zunehmend grenzenlose Teamwork von Mensch und Maschine ist nur einer der Gründe dafür. Denn Sicherheit betrifft alle Anwendungsbereiche von Maschinen und kennt keine Grenzen. Umso wichtiger ist es für Maschinensicherheitsverantwortliche sich auszutauschen, um am Ball zu bleiben. Die Fachtagung SafetyTech im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See ist der perfekte Rahmen dafür und seit vielen Jahren ein echtes Get-together der Branche.

Maschinensicherheit verbindet gleich mehrere komplexe Themenbereiche. Fachliches Know-how, rechtliches Verständnis und viel Kreativität sind bei der Entwicklung neuer Lösungen entscheidend. Das macht den Weg zur sicheren Maschine für Konstrukteure, Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber und Instandhalter zu einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe. Worauf es dabei wirklich ankommt, das erfährt man auf der SafetyTech23. Festo veranstaltet die bekannte Fachtagung für Maschinensicherheit wieder von 20. bis 21. September 2023. Unterstützt wird der Automatisierungsspezialist dabei von den Sponsoren ABB, Euchner, Kübler und Phoenix Contact.