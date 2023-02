O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien, Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz

„Seit mittlerweile zehn Jahren ist TÜV AUSTRIA wichtiger Partner bei Forschungs- und Entwicklungs-Kooperationen, etwa mit den Technischen Universitäten in Wien und Graz, der Montanuniversität Leoben oder der Johannes Kepler Universität Linz. Bei den Themen Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Big Data, Vernetzung, Werkstofftechnik oder Klimaschutz haben wir ein gemeinsames Ziel: Antworten auf Fragen der Zukunft zu finden, einen Bogen von der Grundlagenforschung bis hin zur potenziellen Anwendung zu spannen und Innovation als gemeinsame Aufgabe von Universität und Unternehmen wahrzunehmen. Ich danke dem österreichischen TÜV für seine vielfältigen Initiativen, freue mich sehr, dass das Technology & Innovation Center hier am Standort Wien-Inzersdorf nicht nur ein attraktiver Partner für Wissenschaft und Forschung ist, sondern auch laufend wächst. Herzliche Gratulation zum Jubiläum!“



S.E. Ozan Ceyhun, ao. u. bev. Botschafter der Republik Türkei in Österreich

„Türkei und TÜV AUSTRIA. Eine wirklich gute Verbindung. Warum? In meinem Land stieg das Interesse für Sicherheit und Qualität im Produktions- und Anlagenbereich, für ein Mehr an Prozesssicherheit und Qualität stetig – und brachte viele Chancen für TÜV AUSTRIA. Chancen, die das Unternehmen, seit 2008 im Land an fünf Standorten als TÜV AUSTRIA Turk tätig, erfolgreich genutzt hat. Dieses Engagement brachte ein hohes Maß an Vertrauen in der türkischen Wirtschaft, bei Behörden und Politik. Wir freuen uns, einen mittlerweile auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus gefragten Partner für technische Sicherheit, Qualität und Innovation bei uns zu wissen. Alles Gute!“



Dr. Joachim Bühler, Mitglied des Präsidiums und Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.

„Die Marke TÜV steht für technische und digitale Sicherheit, für Nachhaltigkeit von Produkten, Anlagen und Dienstleistungen. TÜV steht gleichzeitig für Innovation, für qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Vor allem aber steht TÜV für Unabhängigkeit – in Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und bei Konsumentinnen und Konsumenten. Eine Unabhängigkeit, die auch den Erfolg von TÜV AUSTRIA ausmacht – als leidenschaftlicher Innovator, als international geschätztes Prüfunternehmen, auch und im Besonderen im Bereich E-Mobilität. Ich bin beeindruckt, wie hier, im Herzen Europas, Zukunft stattfindet. Vom Konstruktionsplan bis zum Fahrzeug-Prototyp, von der Batteriesimulation und Ladesäulenprüfung bis zur Typgenehmigung von E-Autos und elektromagnetischer Verträglichkeit. Herzliche Gratulation!“