Schneider Electric, führend im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat ein weiteres starkes Jahr im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG oder auch Environmental Social Governance) hinter sich. Dies geht aus den Ratings 2021 hervor, die von unabhängigen und renommierten Experten für Unternehmensnachhaltigkeit vergeben wurden.

So schafft es das Unternehmen zum elften Jahr in Folge auf der CDP-Liste in die Kategorie „Climate Change A”, auf dem Dow Jones Sustainabilty Index erzielte man 86/100 Punkten, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 28/100, auf der Bewertung von EcoVadis gehört Schneider Electric zu den besten 1 Prozent von 85.000 bewerteten Unternehmen und auf dem Vigeo Eiris Index belegt das Unternehmen den ersten Platz im Sektor „Elektronische Komponenten und Ausrüstungen" in Europa.