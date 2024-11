Rockwell Automation und Microsoft geben eine neue erweiterte Partnerschaft zur Beschleunigung der industriellen Transformation bekannt. Gemeinsam möchten die Unternehmen ihren Kunden in der Fertigungsindustrie fortschrittliche Cloud- und KI-Lösungen zur Verfügung stellen, die leistungsstarke Dateneinblicke liefern sowie Abläufe und die Skalierbarkeit verbessern. Damit sollen auch die betriebliche Effizienz und das nachhaltige Wachstum in der gesamten Branche gefördert werden.

Die Zusammenarbeit wird durch mehrere Produktneuheiten unterstützt, die diese Woche auf der "Automation Fair" vom 18. bis 21. November in Anaheim, Kalifornien, vorgestellt werden. Dort ist Microsoft gemeinsam mit Rockwell als Aussteller vertreten.



Lesetipp: Microsoft präsentiert neue angepasste KI-Modelle für die Industrie

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Microsoft zu vertiefen, um den sich wandelnden Herausforderungen heutiger Hersteller zu begegnen“, sagt Jessica Korpela, Director, Global Customer Innovation bei Rockwell Automation. „Diese erweiterte Zusammenarbeit verbindet Cloud- und KI-Technologien mit unserer umfassenden Expertise in der Industrieautomatisierung und ermöglicht es unseren Kunden, ein Maß an Effizienz, Innovation und Ausfallsicherheit in ihrem Betrieb zu erreichen.“