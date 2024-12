Besucher der SPS 2024 gehören zu den Ersten, die die neue Version der Automatisierungssoftware von B&R in Augenschein nehmen können. Mit einer komplett neuen Bedienoberfläche, AI-basiertem Coding und flexiblem Cloud-basiertem Engineering verspricht sie mehr Produktivität und bessere Zusammenarbeit in Automatisierungsprojekten. An interaktiven Workstations kann dies in der Praxis getestet werden, ebenso wie der neue Ansatz von B&R in der Sicherheitstechnik mit offener Datenarchitektur und einer Vielzahl neuer Programmiermöglichkeiten.

Auf dem B&R Messestand werden auch die neuesten Entwicklungen von B&R im Bereich der offenen Robotermechanik und des mechatronischen Produkttransports präsentiert, darunter die Simulation per digitalem 3D-Zwilling für Konzeptdesign, Kapazitätsoptimierung und Energieausgleich. Außerdem werden die offenen und interoperablen Industrial IoT- und Edge-Lösungen von B&R mit AI-basierten Anwendungen für die Live-Performance- und Energieoptimierung sowie für die vorausschauende Wartung von Tracksystemen und vieles mehr zu sehen sein.

Mehr als 150 B&R Experten freuen sich darauf, Kunden und Interessenten durch 20 Live-Demos und 7 interaktive Workstations zu führen. Die Besucher können sich selbst von der Leistungsfähigkeit der adaptiven Fertigung für mehr Flexibilität und Produktivität auf kleinem Raum überzeugen und das Potenzial offener Standards für mehr Performance, einfache Skalierbarkeit und neue Geschäftsmodelle entdecken.