Die World Robot Olympiade (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb und hat sich zum Ziel gesetzt, frühzeitig Kinder und Jugendliche an Informatik, Robotik und Automatisierung heranzuführen und sie damit für zukünftige Ingenieurs- und IT-Berufe zu begeistern. „Österreich nimmt seit 2018 an diesem Wettbewerb teil und es freut uns, dass wir immer mehr junge Talente begeistern,“ sagt Herbert Ibinger, Organisator der WRO Austria und Geschäftsführer des Techno-Z Braunau. Für die nationale Olympiade haben die Schülerinnen und Schüler einen vorab selbst gebauten und programmierten Roboter neu zusammensetzen und spezifisch adaptieren müssen. Der Roboter musste vier Runden auf dem Parcours bestehen. Gemeinsam mit zwei HTL-Absolventen bewertete Ibinger die Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und kürte die Siegerteams.

Die Kinder und Jugendlichen zeigten in jeder Runde ihr Bestes und überzeugten mit viel Kreativität und Können. Nach einem spannenden Finale wurden die Siegerteams gekürt. In der Kategorie „Senior” gewann das Team „MMG” von der HTL Braunau, in der Kategorie „Junior” „Plasma-Bots” von der MS Riedau und ebenfalls von der MS Riedau die „Robo-Hacker” in der Kategorie „Elementary”. Die Teams „MMG“ und „Plasma-Bots“ werden Österreich beim dreitägigen WRO-Weltfinale im November in Izmir, Türkei, vertreten, bei dem 95 Länder gegeneinander antreten.