Mit der Einführung des Energiemanagements nach ISO 50001 wird der Energiefluss bei B&R zentral überwacht. Auf dieser Basis optimieren intelligente Steuerungen laufend den notwendigen Energiebedarf. So demonstriert B&R am eigenen Beispiel, welche Einsparungseffekte erzielt werden können: „Egal, ob 20, 200 oder 2 000 Mitarbeiter:innen – Automatisierungs- und Energiemanagement-Systeme lassen sich oft schon durch kleine Softwareänderungen implementieren und haben langfristig große Auswirkungen auf den Verbrauch. Denn nur wer seinen Energiebedarf kennt, kann diesen auch optimieren. Mit unseren Automatisierungslösungen tragen wir dazu bei, Maschinen und Produktionsabläufe effizienter und nachhaltiger zu gestalten“, erklärte Andreas Karrer, Head of Health, Safety, Environment and Sustainability bei B&R.

Bis 2030 wird der B&R-Fuhrpark vollständig elektrifiziert. Mehr als 40 Fahrzeuge wurden 2023 in Österreich auf Elektroantrieb umgestellt. Auf dem Firmengelände befindet sich die entsprechende Ladeinfrastruktur, zu der vier Ladestationen am Haupteingang von B&R für Besucher:innen und sechzig Ladestationen in der Tiefgarage gehören. Was die private Ladeinfrastruktur betrifft, so wurde den Benutzer:innen von Firmenwagen eine Wallbox zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Somit haben diese Mitarbeiter:innen, sofern sie eine PV-Anlage im Haus installiert haben, die Möglichkeit, Sonnenstrom direkt in den Firmenwagen zu laden. Die Abrechnung der Kosten und Vergütungen mit B&R erfolgt einfach und schnell über eine App.