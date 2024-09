Im Zuge der neuen Ausrichtung gibt es weitere Änderungen auf Führungsebene. So hat Markus Binder, CEO der binder Gruppe, Martin Grabler zum neuen Sales Director International ernannt. Grabler ist seit 2015 bei binder beschäftigt und war bis dato als Vertriebsleiter für den Markt in Österreich zuständig. Martin Grabler arbeitet im Schulterschluss mit Jörg Thomas, der in seiner Eigenschaft als Sales Director National bereits seit Oktober 2023 für den nationalen Vertrieb bei binder verantwortlich ist. Die Weichen sind also gestellt – binder geht mit neuem Drive in die Zukunft.