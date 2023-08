Der Verwaltungsrat hat in Fortsetzung der Fokussierung als Beteiligungsgesellschaft einen Präsidialausschuss eingerichtet, der die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft federführend mit den geschäftsführenden Direktoren vorantreiben wird. Die Aufgaben des bisherigen CEO werden entsprechend ihrer Leitungs- und Führungsfunktionen auf den Präsidialausschuss und die geschäftsführenden Direktoren Ralf Guckert und Hartmut Buscher verteilt.

Guido Mundt, Verwaltungsratsvorsitzender der MAX Automation SE würdigt die Leistung: „Christian Diekmann hat in schwierigen Zeiten für das Unternehmen viel geleistet und maßgeblichen Anteil daran, dass die MAX Automation heute so gut dasteht. Er hat das Unternehmen nicht nur auf Kurs gehalten, sondern auch in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat neu ausgerichtet. Dafür sind ihm der Verwaltungsrat und die Kolleginnen und Kollegen der MAX Gruppe zu Dank verpflichtet.“

Christian Diekmann sagt: „Es waren herausfordernde und spannende viereinhalb Jahre bei der MAX Automation. Mit dem neu aufgestellten Leadership-Team und den neuen Strukturen haben wir schnell den Turnaround erreicht. Die Marktkapitalisierung und der innere Wert der Beteiligungen haben sich massiv gesteigert. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche dem MAX Team auf seinem weiteren Weg viel Erfolg.“