Das Organisationsteam des „Made in Austria (MiA)-IndustriePANELs“ freut sich, in diesem Jahr den Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) als weitere Partnerorganisation – neben TU Wien, Fraunhofer Austria, FHWien der WKW und EIT Manufacturing East – begrüßen zu dürfen. Der FMTI stärkt die jährlich durchgeführte Erhebung mit seinen Mitgliedsbetrieben und seinem Credo als „Österreichs stärkste Branche“. Damit finden die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse zukünftig auch Eingang in die Gestaltung der maßgeblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen der metalltechnischen Industrie in Österreich sowie innerhalb der EU.

Mit dem MiA-IndustriePANEL ermittelt das Institut für Managementwissenschaften der TU Wien, gemeinsam mit Fraunhofer Austria, FHWien der WKW, EIT Manufacturing East und dem FMTI die Bedürfnisse und Herausforderungen der österreichischen Industrie. Das Ziel der seit 2019 durchgeführten Erhebung ist eine regelmäßige und methodische Darstellung des Status quo sowie der Zukunftserwartungen der heimischen Industrie. Dabei spielen die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Assistenzsysteme eine zentrale Rolle. Jährlich nehmen mehr als 100 österreichische Industriebetriebe am MiA-IndustriePANEL teil.

In den letzten Jahren waren über 60 Prozent der Mitarbeiter der an Befragung teilnehmenden Unternehmen direkt in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen tätig. Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der 2022 befragten Unternehmen lag bei 18.420 weltweit und bei 2.437 in Österreich. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am MiA-IndustriePANEL lag in diesem Jahr bei 21 Prozent.