Die fünf Finalisten in der Kategorie "SwitchOn", dem Programm von EIT Manufacturing für junge Produktionsunternehmen, traten um einen Geldpreis von 5.000 Euro an, zur Verfügung gestellt von der Wirtschaftsagentur Wien. RoboTwin, ein Start-up aus Tschechien, überzeugte die Jury mit seiner Lösung zur Automatisierung und Digitalisierung der Fertigung in der Beschichtungsindustrie. Die weiteren Finalisten in der Kategorie SwitchOn waren Campfire Solutions (nista.io) aus Österreich, IMM-Data aus Ungarn, Senseven aus Österreich und Silana aus Österreich. Die Gewinnerin von SwitchOn, Megi Mejdrechova von RoboTwin, sagt: "Es war mir ein Vergnügen, zusammen mit den anderen Start-ups und Scale-ups, an Discover Vienna: Manufacturing Edition teilzunehmen! Ich fand es toll, all diese inspirierenden Menschen zu treffen und von ihren Geschichten zu lernen, gemeinsame Hürden oder Sorgen auf unserem Weg zum Unternehmertum auszutauschen und auch die Motivation und den Enthusiasmus zu teilen, die Industrie mit unseren Innovationen zu verbessern! Wir von RoboTwin führen bewegungsimitierende Robotik ein und automatisieren und digitalisieren damit die Fertigung in der Beschichtungsindustrie. Wir bringen Robotern das Lackieren bei, indem wir ihnen einfach einmal die Handbewegung des Lackierers zeigen. Das Highlight für uns war vor der Jury beim BoostUp! CLC East Wettbewerb zu pitchen und den ersten Platz in der Kategorie SwitchOn zu gewinnen."

In der Kategorie "Supercharge", dem EIT Manufacturing-Programm für expandierende Scale-ups, stach RVmagnetics aus der Slowakei, das den kleinsten kundenspezifischen passiven Sensor der Welt entwickelt hat, unter den anderen Finalisten hervor: Adapta Robotics aus Rumänien, Pragma-IoT aus Griechenland, Robotiq.ai aus Kroatien und SaleSqueze aus Slowenien. RVmagnetics wurde mit einem Servicepaket von aws Industry-Startup.Net ausgezeichnet, bestehend aus Vorstellungen in das aws Unternehmensnetzwerk. "Ich möchte mich bei der Jury und den Veranstaltern für die Auszeichnung bedanken. Der Sieg in der Kategorie Supercharge ist sehr lohnend, aber auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Unsere Geschichte zu teilen ist möglich dank des Vertrauens unserer Kunden und dank des F&E-Teams von RVmagnetics, das ihre Projekte in die Realität umsetzt", sagt Vladimir Marhefka, Vorstandsmitglied von RVmagnetics, Gewinner von Supercharge.

Neben den Preisen, die von den BoostUp!-Unterstützern Wirtschaftsagentur Wien und aws Industry-Startup.Net zur Verfügung gestellt wurden, erhalten die Gewinner beider Kategorien ein Fast-Track-Ticket zu den Business Creation Services von EIT Manufacturing und zum Deal-Flow für eine Finanzierung von bis zu 300.000 Euro sowie Access-to-Market-Support für mehr als 12 Monate von den Business Creation Experten von EIT Manufacturing.