„Smarte Elektrifizierung und Automation in der maritimen Branche“ – mit diesem Schwerpunktthema luden Rittal und Eplan zum 13. Branchentag Schiff & See am 28. November in den Historischen Speicherboden nach Hamburg ein. Branchenvertreter konnten sich darüber austauschen, wie sie heute und in Zukunft die Potenziale der energetischen Schiff-Infrastruktur sowie die Vernetzung unterschiedlicher Systeme an Bord effizient ausschöpfen können. Vorträge mit erkenntnisreichen Analysen und Perspektiven aus Wirtschaft und Wissenschaft – wie etwa zur Veränderung in den globalen Schiffbaumärkten (VDMA) oder zu den Chancen der Schiffsautomation (Hochschule Flensburg) – lieferten hierzu Impulse und einen wertvollen Ausblick.

Im Fokus stand dabei der Aspekt Effizienz: Da heutzutage immer mehr Teil-Systeme auf Schiffen elektrifiziert werden, kommen der Anbindung an neue Energiequellen und der bedarfsgerechten Verteilung der Energie eine immer größere Rolle zu. Im Schiff ergeben sich dadurch erhebliche Potenziale zur Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und auch zur Einhaltung von Grenzwerten beim Ausstoß von Schadstoffen. Kurzum: Es ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, um mit cleveren Lösungen einen besseren und zukunftsfähigen Schiffsbetrieb zu erreichen. Rittal und Eplan sowie die Unternehmen GEA, Semodia, Phoenix Contact, Meyer Werft und Schottel machten auf dem Branchentag in Vorträgen deutlich, dass sie mit innovativen Ansätzen bereitstehen, um dieses Potenzial zu heben. So wurde auch vorgestellt, wie Rittal und Eplan die Stromversorgung und Stromverteilung innerhalb der maritimen Industrie mithilfe des digitalen Zwillings neu denken und mit ihren Lösungen vereinfachen.