Die convanit GmbH & Co. KG entwickelt Lösungen, die den produktiven Einsatz von KI-basierten Anwendungen in der Fertigungskontrolle ermöglichen. Dazu zählen beispielsweise ML-unterstützte Bildklassifikation und interaktive Visualisierungen.

Die von convanit entwickelten Konzepte, Methoden und Tools ermöglichen produzierenden Unternehmen die Umsetzung konkreter Anwendungsfälle für die KI-basierte Prozessüberwachung. Mit einer von convanit entwickelten KI-basierten Analytik-Plattform können in großen Mengen anfallende Daten analysiert und bewertet werden. Gemeinsam arbeiten convanit und der SEF Smart Electronic Factory e.V. künftig an Lösungen und Strategien hinsichtlich der daten- und methodenbasierten Fertigungsoptimierung. Erklärtes Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung konkreter Use Cases für KMU, um diesen den Zugang zu KI-basierten Lösungen zu verschaffen