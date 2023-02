DaSense IIoT ist eine KI-Plattform, die alle an einer Produktion beteiligten Maschinen, Systeme und Software verbindet und den reibungslosen Austausch von Informationen sowie die zielführende Verarbeitung von Daten ermöglicht. So übersetzt DaSense IIoT zum einen die jeweiligen Protokolle der angebundenen Systeme und sorgt dafür, dass Aufträge korrekt ausgeführt und mögliche Systemausfälle früh erkannt werden oder benötigtes Material rechtzeitig vorliegt. Zum anderen analysiert DaSense IIoT die gesammelten Daten und stellt diese über ein interaktives Dashboard zur Verfügung. So erhält das Management einen Echtzeit-Überblick, über die Auslastung der Systeme und erkennt Optimierungspotenzial, auch werkübergreifend.

„DaSense integriert völlig verschiedene Domänen auf einer KI-Plattform“, erläutert Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom. „Die Themen prädiktive Maschinenwartung, Produktionsplanung und Logistik, Qualität und Entwicklung sowie Gewährleistung und Haftung werden auf DaSense gebündelt und können darüber zentral gesteuert werden.“