Menze fasst die Grundidee so zusammen: „Wir verknüpfen die Hardware unserer Hersteller mit eigens entwickelter Software, um diese besser in Szene setzen zu können.“ Dabei geht es nicht um die Entwicklung von Endprodukten, sondern darum, den Kunden zu zeigen was mit der Hardware alles möglich ist. Die eigens entwickelte Firmware soll den Kunden in die Lage versetzen, mit den Tests sofort loszulegen. „Wir nehmen Zeit vom Entwicklungsprozess des Kunden zu uns“, sagt Menze.



Ein Beispiel dafür ist der Battery Management Chip von Infineon. Dieser hat so viele Features, dass der Kunde großes Know-how benötigt, um sie alle auch anwenden zu können. „Der Kunde will aber nicht dieses Know-how aufbauen, sondern eine Applikation betreiben“, meint Menze. Deshalb entwickelt Rutronik gemeinsam mit einer Universität eine entsprechende Software, die dem Kunden die einfache Nutzung aller Features für seine industriellen Lösungen ermöglicht. Auch Hardware-Spezialist Infineon, der selbst dieses Praxis-Know-how für die Nutzung aller seiner Chips nicht für das komplette Produktportfolio aufbauen kann, ist dankbar über diese Unterstützung. Denn das Feedback von Rutronik fließt an ihn zurück und in die Entwicklung der nächsten Chip-Generation ein.