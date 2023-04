„Die zurzeit wohl mit Abstand am häufigsten diskutierten Themen in diesem Kontext sind Industrie 4.0 und die damit in Verbindung gebrachten Potenziale, Architekturen, Standards und Technologien“, so Günter Feldmeier vom ZVEI Fachverband Automation. Laut dem ZVEI-Experten befindet sich die gesamte Branche derzeit in einem großen Umbruch. Bei der Modernisierung von Automationskomponenten werde häufig auf bestehende Kommunikationsinfrastruktur zurückgegriffen. Neue Kabel zu ziehen ist aufwendig und fehleranfällig. Ebenso ist ein kompletter Austausch von Feldbus-Komponenten (z. B. vom Wechsel eines klassischen Feldbusses auf eine Ethernet-Architektur) mit erheblichen finanziellen Aufwänden verbunden. All diese Aspekte gelte es bei der Transformation zu berücksichtigen.