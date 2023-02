Testbed Exchange : Plattform Industrie 4.0 Österreich und Polytechnische Hochschule Jihlava bauen Zusammenarbeit aus

Die Plattform Industrie 4.0 Österreich hat mit der Polytechnischen Hochschule Jihlava kürzlich ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um das Netzwerk an Pilotfabriken in Österreich und Tschechien zu stärken. Dadurch soll der Wissensaustausch in den Bereichen Industrie 4.0 und Digitalisierung weiter gefördert werden – die Basis dafür hat bereits die erfolgreiche Zusammenarbeit bei Testbed Exchange gelegt.