Die auffälligste Beobachtung des Berichts betrifft die starken Auswirkungen der Automatisierung auf Frauen in Ländern mit hohem Einkommen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Arbeitsplätze mit hohem Automatisierungspotenzial 8,5 % der weiblichen Beschäftigung in diesen Ländern ausmachen, gegenüber 3,9 % bei den Männern. Die Studie geht auch auf spezifische Berufe wie Sekretärinnen und Buchhalterinnen ein, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden und besonders anfällig für die große Automatisierungswelle sind. Dieser Trend verstärkt sich in den wohlhabenden Ländern, wo der Anteil der potenziell betroffenen Frauenarbeitsplätze auf 7,8 % steigt und damit die 2,9 % der Männerarbeitsplätze in den Schatten stellt.