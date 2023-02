Meist sind Maschinen und Industrie-Roboter daher heute noch über Kabel mit der Leitzentrale verbunden, die sie überwacht oder an- und abschaltet. Sie tun strikt das, wofür sie programmiert wurden und sind insgesamt unflexibel. Sollen Maschinen neue Aufgaben übernehmen oder neue Produkte fertigen, müssen sich meist Techniker mit einem Laptop auf den Weg machen, um neue Software oder Designvorlagen in die Maschinen einzuspielen. Flexibilität sieht anders aus. Das Fraunhofer IPT hat daher in einem Verbundprojekt eine Cloud-Lösung entwickelt, die auf den Bedarf der Produktion zugeschnitten ist – die Edge Cloud, die vor Ort in der Fabrik oder gleich an mehreren Standorten die Produktion steuern kann. Anders als bei der herkömmlichen weltweiten Cloud bleiben die Daten mit der Edge Cloud in der Hand der Produktionsunternehmen. Die Datensicherheit ist so garantiert. Während der Hannover Messe vom 30. Mai bis 2. Juni 2022 wird die Edge Cloud anhand mehrerer Exponate auf dem Fraunhofer-Gemeinschaftsstand in Halle 5, Stand A06 präsentiert.