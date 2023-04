Das Modul "Introduction to Quantum Information" vermittelt die Grundkonzepte der Quanteninformation. Hier werden Grundlagen von Quantencomputern besprochen und die mathematischen Tools zur Beschreibung von QuBits vermittelt. Im Labor können die Studierenden QuBits "anfassen": Sie erzeugen und manipulieren QuBits selbst. QuBits sind die Einheit der Information, wie sie in Quantencomputern verarbeitet wird und damit das Gegenstück zu den Bits in klassischen Computern.

Im weiteren Modul "Quantum Computing" werden die Funktionsweise von Quantencomputern und die Grundkonzepte von Quantenalgorithmen vorgestellt. Diese bauen nicht auf klassischen binären Schaltungen auf, sondern auf Quantengattern. Solche Algorithmen sind in drei Bereichen klassischen Computern deutlich überlegen: Beim Faktorisieren von großen Zahlen, was die Grundlage für das Knacken aller bisher gängigen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren bildet, bei der Suche in unkategorisierten Datenbanken und bei Optimierungsaufgaben.